Прочитай текст "Драгоценный колосок" на странице 64 и выполни задания 18-20. Ты видишь, что текст построен по законам волшебной сказки? Кто является здесь представителем злых сил, несущих угрозу миру добра? Какой ущерб нанесли...

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Прочитай текст "Драгоценный колосок" на странице 64 и выполни задания 18-20. Ты видишь, что текст построен по законам волшебной сказки? Кто является здесь представителем злых сил, несущих угрозу миру добра? Какой ущерб нанесли миру эти злые силы?
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Гость:
А где этот текст? сфоткай или напиши его
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