Продолжить текст : в пустыне идет караван верблюдов.жара.знойный песок.А верблюд вынослив. Онпомагает человеку .его не страшат ни жажда ни ночной холод

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Продолжить текст : в пустыне идет караван верблюдов.жара.знойный песок.А верблюд вынослив. Онпомагает человеку .его не страшат ни жажда ни ночной холод
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты оказался в пустыне, но без верблюда, ты обречен на погибель. Истории известно много случаев чудесных спасений верблюдами, своих хозяев. Пустыня - это верная смерть, но преданный питомец, если его можно так назвать, всегда поможет.
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