Продолжить текст : в пустыне идет караван верблюдов.жара.знойный песок.А верблюд вынослив. Онпомагает человеку .его не страшат ни жажда ни ночной холод
Русский язык
Продолжить текст : в пустыне идет караван верблюдов.жара.знойный песок.А верблюд вынослив. Онпомагает человеку .его не страшат ни жажда ни ночной холод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты оказался в пустыне, но без верблюда, ты обречен на погибель. Истории известно много случаев чудесных спасений верблюдами, своих хозяев. Пустыня - это верная смерть, но преданный питомец, если его можно так назвать, всегда поможет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай текст "Драгоценный колосок" на странице 64 и выполни задания 18-20. Ты видишь, что текст построен по законам волшебной сказки? Кто являе...
Українська мова
Обществознание
Математика
Через сторону АС треугольника АВС проведена плоскость α, не совпадающая с плоскостью треугольника. Найдите расстояние от точки В до плоскости α, ес...