Продолжить текст : в пустыне идет караван верблюдов.жара.знойный песок.А верблюд вынослив. Онпомагает человеку .его не страшат ни жажда ни ночной холод

Гость: Гость:

Если ты оказался в пустыне, но без верблюда, ты обречен на погибель. Истории известно много случаев чудесных спасений верблюдами, своих хозяев. Пустыня - это верная смерть, но преданный питомец, если его можно так назвать, всегда поможет.