Переложите две палочки так , чтобы равенство стало верным.найди 2 способов 10-4=3 тол??ко цыфры римские

Математика

Переложите две палочки так , чтобы равенство стало верным.найди 2 способов 10-4=3 тол??ко цыфры римские

Автор: Гость