Переложите две палочки так , чтобы равенство стало верным.найди 2 способов 10-4=3 тол??ко цыфры римские
Математика
Переложите две палочки так , чтобы равенство стало верным.найди 2 способов 10-4=3 тол??ко цыфры римские
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 10 - 4 = 6 - первый способ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Физика 7кл почему предметы плавают или тонут в обычной воде и подсоленной? (скрепк??,кусочек яблока, карандаш, монета,пробка, картофелина соль,кусо...
Другие предметы
Математика
Точка движется по координатному лучу со скоростью 2ед/ч.оно вышло из точки А(6).Где ??но окажется в момент времени t если движется а) направо б) на...
Русский язык
Продолжить текст : в пустыне идет караван верблюдов.жара.знойный песок.А верблюд вынослив. Онпомагает человеку .его не страшат ни жажда ни ночной х...