Найди делимое если делитель равен 7 а частное 8

Математика
Найди делимое если делитель равен 7 а частное 8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*8=56 56 это делим ое
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