Mg-MgCl-MgOH-MgCo2-Mg
Химия
Mg-MgCl-MgOH-MgCo2-Mg
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg+2HCl=MgCl2+H2 MgCl+2KOH=Mg(OH)2+2KCl Mg(OH)2+Ba(CO2)2=Mg(CO2)2+Ba(OH)2 Mg(CO2)2+2H2O=Mg+2H2O+2CO2
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