Решите уравнения X÷10+760=1360 24000÷(X-12)=80
Математика
Решите уравнения X÷10+760=1360 24000÷(X-12)=80
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х÷10×760=1360 х÷10=1360÷760 х÷10=1 целая 15/19 х= 1 целая 15/19×10 х=17 целых 17/19 2)24000÷(х-12)=80 х-12=24000÷80 х-12=300 х=300+12 х=312 Ответ:312
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