Скорость 456м/мин ?, на 190 м/ мин больше Время 50мин Расстояние 12.312 м Расстояние ?

Математика

Скорость 456м/мин ?, на 190 м/ мин больше Время 50мин Расстояние 12.312 м Расстояние ?

Автор: Гость