Сужте картинку ,и номер 5 и 6
Математика
Сужте картинку ,и номер 5 и 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что? что? что? что? что? что?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Отметьте,ищ какого княжества в 13 веке выделилось Великое княжество Монгольское. 1)муромское 2)смоленское 3)владимирское 4)Галицко-Волынское
Алгебра
Решите прошу (2x-1)*(2x+1)-2x(3x-5) 6y*(y+5)-)2y-3)в квадрате 4*(x-2y) в квадрате+16xy 3a(a+2_-(a+3)в квадрате 4*(1-с) в квадрате+8c (X...
Математика
Составь уравненияк задачам и реши их 1)в букете было 45 цветов.Их разложили в несколько букетов по 5 цветов в одном букете? сколько букетов получил...