Отметьте,ищ какого княжества в 13 веке выделилось Великое княжество Монгольское. 1)муромское 2)смоленское 3)владимирское 4)Галицко-Волынское
История
Отметьте,ищ какого княжества в 13 веке выделилось Великое княжество Монгольское. 1)муромское 2)смоленское 3)владимирское 4)Галицко-Волынское
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть Московское, а не монгольское?))))))))))) Если Московское, то из Владимиского)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите прошу (2x-1)*(2x+1)-2x(3x-5) 6y*(y+5)-)2y-3)в квадрате 4*(x-2y) в квадрате+16xy 3a(a+2_-(a+3)в квадрате 4*(1-с) в квадрате+8c (X...
Математика
Составь уравненияк задачам и реши их 1)в букете было 45 цветов.Их разложили в несколько букетов по 5 цветов в одном букете? сколько букетов получил...
Физика
Какова сила тока в цепи источника тока с эдс ,9в, и внутренним сопротивлением 2ом при подключении в качестве внешней цепи резистора сопротивлением ...
Математика