Помогите с третьим пожалуйста!!!
Геометрия
Помогите с третьим пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да.Ну самый простой вариант - углы трапеции = 50, 130, 110 и 70, так что стопудова.
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