Помогите с украинским 110.

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Дівчинка уже тиждень нездужає Обмеженні люди люблять неславити інших Мене дуже непокоїть здоров/я бабусі Сергійко сьогодні був невеселий На завтра передавали негоду У моєї сусідки є брат немовля До зимових канікул залишилося недовго Саша в їдальні недоїла суп У мого однокласника Саши є багато недругів