Помогите с украинским 110.

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Помогите с украинским 110.
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Дівчинка уже тиждень нездужає Обмеженні люди люблять неславити інших Мене дуже непокоїть здоров/я бабусі Сергійко сьогодні був невеселий  На завтра передавали негоду У моєї сусідки є брат немовля До зимових канікул залишилося недовго  Саша  в їдальні недоїла суп У мого однокласника Саши є багато недругів
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