Помогите с уравнением номер 2
Математика
Помогите с уравнением номер 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнения под номером 1) 5х=70 х=70:5 х=14 2) х:4=6 х= 6×4 х=24 3) 9х=162 х=162:9 х=18 4) х:8=15 х= 15×8 х=120 5) 21х=168 х=168:21 х=8 6) х:6=18 х= 18×6 х=108
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В траве, залитой водой, две пестрые варнавки отчаянно боролись с упавшим на них с неба врагом. Утка, попавшая под его удар, с гоготаньем била по во...
Математика
1)Самая длинная параллель: а)70 с.ш в)60 с.ш с)50 с.ш д)0 с.ш е)30 с ш<br /> огромный соленый водоем
Русский язык
Математика