Помогите с уравнением, пожалуйста.
Алгебра
Помогите с уравнением, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из четырех получившихся корней только два являются решением)))
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