Помогите с условием и решением.. В пекарне за 3 дня израсходовали 48 мешков муки.( Еж??дневный расход муки один и тот же.) На сколько дней хватит 80 мешков муки, если ежегодный расход муки не изменился? Составь задачу, обратную...
Математика
Помогите с условием и решением.. В пекарне за 3 дня израсходовали 48 мешков муки.( Еж??дневный расход муки один и тот же.) На сколько дней хватит 80 мешков муки, если ежегодный расход муки не изменился? Составь задачу, обратную данной.
Ответ(ы):
Гость:
48:3=16 мешков в день. 80:16=5 дней. Ответ: на 5 дней.
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