Помогите с условием и решением.. В пекарне за 3 дня израсходовали 48 мешков муки.( Еж??дневный расход муки один и тот же.) На сколько дней хватит 80 мешков муки, если ежегодный расход муки не изменился? Составь задачу, обратную...

Математика

Помогите с условием и решением.. В пекарне за 3 дня израсходовали 48 мешков муки.( Еж??дневный расход муки один и тот же.) На сколько дней хватит 80 мешков муки, если ежегодный расход муки не изменился? Составь задачу, обратную данной.

Автор: Гость