Помогите с задачей Для путешествия по реке 76 туристов заготовили лодки и ялики. ??етырёхместных лодок было 7. Сколько шестиместных яликов приготовили для туиистов

Математика
Помогите с задачей Для путешествия по реке 76 туристов заготовили лодки и ялики. ??етырёхместных лодок было 7. Сколько шестиместных яликов приготовили для туиистов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*7=28 человек сядут в лодки76-28=48 сядут в ялики48/6=7 приготовили , ответ 7

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