Помогите с задачей Для путешествия по реке 76 туристов заготовили лодки и ялики. ??етырёхместных лодок было 7. Сколько шестиместных яликов приготовили для туиистов

Математика

Помогите с задачей Для путешествия по реке 76 туристов заготовили лодки и ялики. ??етырёхместных лодок было 7. Сколько шестиместных яликов приготовили для туиистов

Автор: Гость