ПОМОГИТЕ с задачей под номером 5 и 6

Математика
ПОМОГИТЕ с задачей под номером 5 и 6
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
№ 5 65+6 = 71 км/ч - скорость второго автомобиляя 65*3 = 195 км - проедет за 3 часа первый автомобиль 71*3 = 213 км - проедет за 3 часа второй автомобиль 195+213 = 408 км -  будет между автомобилями через 3 часа  № 6 7 - 3 = 4 км/ч скорость второго мальчика 7*2 = 14 км проедет первый мальчик 4*2 =8 км проедет второй мальчик 14-8 = 6 км -  на 6 км первый мальчик проедет больше чем второй
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