ПОМОГИТЕ с задачей под номером 5 и 6

Гость: Гость:

№ 5 65+6 = 71 км/ч - скорость второго автомобиляя 65*3 = 195 км - проедет за 3 часа первый автомобиль 71*3 = 213 км - проедет за 3 часа второй автомобиль 195+213 = 408 км - будет между автомобилями через 3 часа № 6 7 - 3 = 4 км/ч скорость второго мальчика 7*2 = 14 км проедет первый мальчик 4*2 =8 км проедет второй мальчик 14-8 = 6 км - на 6 км первый мальчик проедет больше чем второй