Помогите с задачей! За 15 минут черноморская рыбка-санитар морской юнкер помогает 20 рыбам. Сколько рыб морской юнкер очистит за 2часа, работая так же быстро? (Именно действия напишите) Заранее, большое спасибо!
Математика
Помогите с задачей! За 15 минут черноморская рыбка-санитар морской юнкер помогает 20 рыбам. Сколько рыб морской юнкер очистит за 2часа, работая так же быстро? (Именно действия напишите) Заранее, большое спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час = 60 минут 60/15 = 4 -> за 1 час санитар поможеть 4*20 = 80 рыб за 2 часа санитар поможеть 2*80 = 160 рыб
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