Помогите с задачей! За 15 минут черноморская рыбка-санитар морской юнкер помогает 20 рыбам. Сколько рыб морской юнкер очистит за 2часа, работая так же быстро? (Именно действия напишите) Заранее, большое спасибо!

Математика

Помогите с задачей! За 15 минут черноморская рыбка-санитар морской юнкер помогает 20 рыбам. Сколько рыб морской юнкер очистит за 2часа, работая так же быстро? (Именно действия напишите) Заранее, большое спасибо!

Автор: Гость