Помогите!!! Сделайте лист умаляю! !!!ПЛИЗ!!! СДЕЛАЮ ВСЕ! Только сделайте;( перекину на карту 100руб даже! Только номер карты напишите в конце (если хотите) ТОЛЬКО СДЕЛАЙТЕ Хотя бы только 5 упр!

Математика

Помогите!!! Сделайте лист умаляю! !!!ПЛИЗ!!! СДЕЛАЮ ВСЕ! Только сделайте;( перекину на карту 100руб даже! Только номер карты напишите в конце (если хотите) ТОЛЬКО СДЕЛАЙТЕ Хотя бы только 5 упр!

Автор: Гость