Помогите!!! Сделайте лист умаляю! !!!ПЛИЗ!!! СДЕЛАЮ ВСЕ! Только сделайте;( перекину на карту 100руб даже! Только номер карты напишите в конце (если хотите) ТОЛЬКО СДЕЛАЙТЕ Хотя бы только 5 упр!

Математика
Помогите!!! Сделайте лист умаляю! !!!ПЛИЗ!!! СДЕЛАЮ ВСЕ! Только сделайте;( перекину на карту 100руб даже! Только номер карты напишите в конце (если хотите) ТОЛЬКО СДЕЛАЙТЕ Хотя бы только 5 упр!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А5-2 А6-1 А7-2 А8-1 А9-1 А10-3 В1-61302 В2-9 В3-64 В4-55
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