Помогите сделать этот пример
Математика
Помогите сделать этот пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 2/5 = 2,4 2,4 : 0,4 - 3,7 = 6 - 3,7 = 2,3 1/4 = 0,25 0,25 × 10 + 3,5 = 2,5 + 3,5 = 6
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