Разложить на множители выделив полный квадрат двучлена 81y^2-36 x y-60x^2

Математика
Разложить на множители выделив полный квадрат двучлена 81y^2-36 x y-60x^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
81y²-36xy-60x²=(9y)²-2*9y*2x+4x²-4x²-60x²= =((9y)²-2*9y-2x+(2x)²)-64x²=(9y-2x)²-64x²=(9y-2x-8x)(9y-2x+8x)= =(9y-10x)(9y+6x)
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