Пожалуйста, помогите составить три предложения, используя словосочетания: бескрайнее поле, бесконечная фантазия, неиссякаемая энергия

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Пожалуйста, помогите составить три предложения, используя словосочетания: бескрайнее поле, бесконечная фантазия, неиссякаемая энергия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моей деревне бескрайние поля. В моей голове бесконечная фантазия. В мне бьют неиссякаемая фантазия.
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