Какое значение имели победы князя александра невского над шведами и немцами крес??оносцами в той исторической ситуации

История
Какое значение имели победы князя александра невского над шведами и немцами крес??оносцами в той исторической ситуации
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну если брать в целом, то его победы не давали навязать католицизм Руси.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вася задумал число,вычел его 36, полученную разность умножил на 6 и получл144
Ответить
Окружающий мир
Какой орган защищает организм от жары и холода???
Ответить
Математика
Разгадай правило по которому записан каждый ряд чисел: 12025,22075,32125,42175... .Выбери число,которым можно его продолжить.
Ответить
Биология
У крупных млекопитающих все отделы позвоночника малоподвижны. Как жто можно объя??нить?? СРОЧНО
Ответить
Русский язык
Как проверить слово подожду
Ответить