Какое значение имели победы князя александра невского над шведами и немцами крес??оносцами в той исторической ситуации
История
Какое значение имели победы князя александра невского над шведами и немцами крес??оносцами в той исторической ситуации
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну если брать в целом, то его победы не давали навязать католицизм Руси.
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