Разгадай правило по которому записан каждый ряд чисел: 12025,22075,32125,42175... .Выбери число,которым можно его продолжить.

Математика

Разгадай правило по которому записан каждый ряд чисел: 12025,22075,32125,42175... .Выбери число,которым можно его продолжить.

Автор: Гость