Разгадай правило по которому записан каждый ряд чисел: 12025,22075,32125,42175... .Выбери число,которым можно его продолжить.

Математика
Разгадай правило по которому записан каждый ряд чисел: 12025,22075,32125,42175... .Выбери число,которым можно его продолжить.
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Следующее число 52225
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