Разгадай правило по которому записан каждый ряд чисел: 12025,22075,32125,42175... .Выбери число,которым можно его продолжить.
Математика
Разгадай правило по которому записан каждый ряд чисел: 12025,22075,32125,42175... .Выбери число,которым можно его продолжить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Следующее число 52225
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Пожалуйста!Напишите волшебную сказку о том,что может произойти в вашем классе Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
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