Пожалуйста!Напишите волшебную сказку о том,что может произойти в вашем классе Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!

Гость: Гость:

Сижу я в классе. Как всегда слушаю очередной рассказ от учителя литературы... Вдруг я отвлекся(ась) от объяснений я стала смотреть в окно.. В окне видно как птицы летят и вдруг я заметил(а) какого то чудного человека. Он был одет в цветную куртку с воротником, а на ногах большие замшевые ботинки цвета фуксия.. Я очень удивилась и решила рассмотреть его получше. Я долго смотрела в окно, прозвенел звонок. После этого я пошла в другой кабинет и подготовилась к уроку (любой урок, твой любимый). И тут вместо учителя (тут твой самый любимый учитель или урок который он ведет, очень добрый) пришел этот странный человек. Он представился и сказал что сегодня на уроке мы будем учиться (что нибудь глупое или твое любимое занятие). Я очень обрадовалась, а еще он обещал что скучно не будет и принес (твоя любимая еда, предметы). Все были рады и хорошо отдохнули от всей этой рутины будних дней. А после я проснулась, как оказалось я уснула на уроке и меня не могли разбудить:)