Выполните действия: –2,5 · (–1,6)+41,6 : (–4)
Математика
Выполните действия: –2,5 · (–1,6)+41,6 : (–4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=4-10,4=-6,4 вот и всё, оч. просто
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