Составте диалог между частицами тоесть как они говорят

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Составте диалог между частицами тоесть как они говорят
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Привет, о чем они говорят? -Привет, о походе на столбы -То есть ? -Когда наш класс пойдет на столбы. Вот так?Если нет то не отмечайте нарушение пожайлуста)
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