Молекулярная формула органического вещества содержащего 52,17 % углерода , 13,04% водо??ода, 34,78% кислорода имеющего плотность паров по водороду 23,- это

Химия
Молекулярная формула органического вещества содержащего 52,17 % углерода , 13,04% водо??ода, 34,78% кислорода имеющего плотность паров по водороду 23,- это
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СхНуОz=nC52,17/12:nH13,04/2:nO34,78/32=4,347:6,5:1,086=4:6:1 MrCxHyOz=23*2=46
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(1-7/10)x=2 целых 1/4
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста 2 пример, буду благодарен за помощь
Ответить
Математика
Помогите решить 28,836:3,6 3,922:7,4 в столбик
Ответить
Математика
22*(17/26х-3/4)=5целых1/13
Ответить
Русский язык
Помогите решить 4 упражнения
Ответить