Молекулярная формула органического вещества содержащего 52,17 % углерода , 13,04% водо??ода, 34,78% кислорода имеющего плотность паров по водороду 23,- это
Химия
Молекулярная формула органического вещества содержащего 52,17 % углерода , 13,04% водо??ода, 34,78% кислорода имеющего плотность паров по водороду 23,- это
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СхНуОz=nC52,17/12:nH13,04/2:nO34,78/32=4,347:6,5:1,086=4:6:1 MrCxHyOz=23*2=46
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык