За час до окончания смены рабочий завода был замечен на рабочем месте в нетрезвом состоянии.Администрация отстранила его от работы,составила акт и объявила выговор, издала распоряжение о сокращении очередного отпуска на 1 день
Право
За час до окончания смены рабочий завода был замечен на рабочем месте в нетрезвом состоянии.Администрация отстранила его от работы,составила акт и объявила выговор, издала распоряжение о сокращении очередного отпуска на 1 день
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