За час до окончания смены рабочий завода был замечен на рабочем месте в нетрезвом состоянии.Администрация отстранила его от работы,составила акт и объявила выговор, издала распоряжение о сокращении очередного отпуска на 1 день

Право

За час до окончания смены рабочий завода был замечен на рабочем месте в нетрезвом состоянии.Администрация отстранила его от работы,составила акт и объявила выговор, издала распоряжение о сокращении очередного отпуска на 1 день

Автор: Гость