Вагонетка, массой m=340кг двигается по горизонтальным рельсам с ускорением, модуль ??оторого a=0,15м/с2. Модуль силы, под действием которой движется вагонетка, F=65H. Определите модуль силы сопративления движению вагонетки.

Физика

Вагонетка, массой m=340кг двигается по горизонтальным рельсам с ускорением, модуль ??оторого a=0,15м/с2. Модуль силы, под действием которой движется вагонетка, F=65H. Определите модуль силы сопративления движению вагонетки.

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