Вагонетка, массой m=340кг двигается по горизонтальным рельсам с ускорением, модуль ??оторого a=0,15м/с2. Модуль силы, под действием которой движется вагонетка, F=65H. Определите модуль силы сопративления движению вагонетки.

Физика
Вагонетка, массой m=340кг двигается по горизонтальным рельсам с ускорением, модуль ??оторого a=0,15м/с2. Модуль силы, под действием которой движется вагонетка, F=65H. Определите модуль силы сопративления движению вагонетки.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:  m = 340 кг a = 0,15 м/с2 Fтяги = 65 Н Найти: Fтр = ? Решение: Направления ускорения и силы тяги совпадают, а направление силы трения им противоположно. По 2 закону Ньютона равнодействующая сил равна mа = Fтяги - Fтр Fтр = Fтяги - ma Fтр = 65 Н - 340 кг * 0,15 м/с2 = 65 Н - 51 Н = 14 Н Ответ: модуль силы сопротивления движению  равен 14 Н.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите с заданием. Выпиши те утверждения, в которых союз "или" можно заменить на союз "и" при условии, что утверждение останется верным. а. Л...
Ответить
Математика
Найдите число x, для которого равенство верно 2/3*x=4/7 прошу решите
Ответить
Математика
273 задачку помогите решить
Ответить
Русский язык
Своя земля и в горси мила!
Ответить
Математика
Длина прямо угольник в 5 раз больше чем ширина,а ширина на 28 см меньше.Чему равна длина?
Ответить