Вагонетка, массой m=340кг двигается по горизонтальным рельсам с ускорением, модуль ??оторого a=0,15м/с2. Модуль силы, под действием которой движется вагонетка, F=65H. Определите модуль силы сопративления движению вагонетки.
Физика
Вагонетка, массой m=340кг двигается по горизонтальным рельсам с ускорением, модуль ??оторого a=0,15м/с2. Модуль силы, под действием которой движется вагонетка, F=65H. Определите модуль силы сопративления движению вагонетки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m = 340 кг a = 0,15 м/с2 Fтяги = 65 Н Найти: Fтр = ? Решение: Направления ускорения и силы тяги совпадают, а направление силы трения им противоположно. По 2 закону Ньютона равнодействующая сил равна mа = Fтяги - Fтр Fтр = Fтяги - ma Fтр = 65 Н - 340 кг * 0,15 м/с2 = 65 Н - 51 Н = 14 Н Ответ: модуль силы сопротивления движению равен 14 Н.
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