Помогите с заданием. Выпиши те утверждения, в которых союз "или" можно заменить на союз "и" при условии, что утверждение останется верным. а. Любое натуральное число является чётным или нечётным. б. Любое натуральное число я...

Математика

Помогите с заданием. Выпиши те утверждения, в которых союз "или" можно заменить на союз "и" при условии, что утверждение останется верным. а. Любое натуральное число является чётным или нечётным. б. Любое натуральное число является однозначным или многозначным. в. Результат сложения двух натуральных чисел всегда больше первого слагаемого или больше второго слагаемого. г. Результат умножения двух натуральных чисел всегда не меньше первого множителя или не меньше второго множителя. д. Величина любого острого угла меньше величины прямого угла или меньше величины любого тупого угла. Заранее спасибо!

Автор: Гость