Объясните, почему электроотрицательность атомов инертных элементов равна нулю.

Химия
Объясните, почему электроотрицательность атомов инертных элементов равна нулю.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При химическом взаимодействии валентные электроны смещаются к атому с большей электроотрицательностью.Величина относительной электроотрицательности элементов определяет многие свойства образованных ими веществ, такие, как полярность ковалентнойсвязи (см. Химическая связь), знак степени окисления, реакционная способность. Так, смещение электронной плотности связи С=0 в альдегидах в сторону кислорода и подвижность водорода в карбоксильной группе СООН объясняются большей электроотрицательностью кислорода по сравнению с углеродом.
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