Фонетический разбор слов весна, мороз, будка

Русский язык
Фонетический разбор слов весна, мороз, будка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна - транскрипция(в"исна) в-согласный мягкий звонкий и- гласн безударный с - согласный глухой твердый н - согласный звонкий твердый а- гласная ударная ------------------------- мороз транскрипция ( м а р о с) м- согласный твердый звонкий а - гласная безударная р-согласный звонкий твердый о-гласный ударный с-согласн тверд глухой ------------------- будка транскрипция - (бутка) б - тверд согласн звонкий у-гласн ударн т-согласн безударн глухой к-согласн тверд глухой а-гласн безударн
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