Отметь правильные высказывания

Математика
Отметь правильные высказывания
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Автор: Гость
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Гость:
А высказывания где? Че отмечать то?
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