Отметьте правильные высказывания 1 чтобы найти уменьшаемое надо отвечать ему отн??ть разность 2 чтобы найти первый множитель надо произведение разделить на 2 умножить 3 чтобы найти делимое на частное умножить на делитель 4 чтоб...
Математика
Отметьте правильные высказывания 1 чтобы найти уменьшаемое надо отвечать ему отн??ть разность 2 чтобы найти первый множитель надо произведение разделить на 2 умножить 3 чтобы найти делимое на частное умножить на делитель 4 чтобы найти 2 слагаемое надо из суммы вычесть первое слагаемое
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Правильный ответ: 4, 3, 1.
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