Отметьте правильные высказывания 1 чтобы найти уменьшаемое надо отвечать ему отн??ть разность 2 чтобы найти первый множитель надо произведение разделить на 2 умножить 3 чтобы найти делимое на частное умножить на делитель 4 чтоб...

Математика
Отметьте правильные высказывания 1 чтобы найти уменьшаемое надо отвечать ему отн??ть разность 2 чтобы найти первый множитель надо произведение разделить на 2 умножить 3 чтобы найти делимое на частное умножить на делитель 4 чтобы найти 2 слагаемое надо из суммы вычесть первое слагаемое
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ: 4, 3, 1.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Антоним к слову " густий"
Ответить
Математика
Ширина участка 5 м, а длина в 4 раза больше. найди площадь участка?
Ответить
Математика
Помогите решить задачу обведёную простым карандашом
Ответить
Английский язык
Помогите! Очень срочн!Сегодня жеинужно
Ответить
Математика
Постройте график функции. Найдите координаты точек пересечения графика с осями к??ординат: 1) у=-х-2 2) у=1\3х +2 3) у=0,2х+1
Ответить