Столица самой большой по площади и населению страны северной Европы

География
Столица самой большой по площади и населению страны северной Европы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Страна Швеция и ее столица Стокгольм.
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