Запиши множество делителей и кратных числа 23

Математика
Запиши множество делителей и кратных числа 23
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Гость:
+-1; -+3;-+7;+-23 вот и все
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