Без труда не вытащишь рыбку из пруда. чем учит эта пословица

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Без труда не вытащишь рыбку из пруда. чем учит эта пословица
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Гость:
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