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(1-7/10)x=2 целых 1/4
Математика
(1-7/10)x=2 целых 1/4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1-7/10)х=2 1/4 3/10х=9/4 х=9/4:3/10 х=15/2 х=7 1/2
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