22*(17/26х-3/4)=5целых1/13
Математика
22*(17/26х-3/4)=5целых1/13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22*(17/26х-3/4)=5 1/13; 17/26х-3/4=66/13*1/22; 17/26х=3/13+3/4; 17/26х=12/52+39/52; Х=51/52*26/17; Х=3/2; Х=1 1/2
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