У крупных млекопитающих все отделы позвоночника малоподвижны. Как жто можно объя??нить?? СРОЧНО

Биология
У крупных млекопитающих все отделы позвоночника малоподвижны. Как жто можно объя??нить?? СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У крупных животных, очевидно, мышцы массивнее и мощнее, и для их прикрепления к костям нужны всяческие выросты  -  остистые отростки, именно они снижают подвижность позвоночника
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