Помогите сделать Фонетический разбор слова. Ворота, Камыш,Рыбка,Тыква.Помогите сделать.
Русский язык
Помогите сделать Фонетический разбор слова. Ворота, Камыш,Рыбка,Тыква.Помогите сделать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ворота ворот корень а окончание камыш камыш корень рыбка рыб корень к суыфикс а окончание тыква тыкв корень а окончание
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