Помогите сделать плиз!!!!!!

Русский язык
Помогите сделать плиз!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8.1) ?2)!3). 10. ехал на лошади. у плакучей. соломе. с горячим. звенящем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Произношение какого слова не совпадает с его написанием-стол грустно зайка весь
Ответить
Русский язык
Как составить из этих слов предложение ?: 5 предложение помогите плиз
Ответить
Математика
От двух пристаней,расстояние между которыми 120 км,одновременно отошли навстречу друг другу два теплохода.один из них ушёл со скоростью 22 км в час...
Ответить
Геометрия
Катет прямокутного трикутника дорівнює 30 см, а його проекція на гіпотенузу 18 см. З??айти гіпотенузу і другий катет трикутника
Ответить
Алгебра
ПОЖАЛУЙСТА!!))Срочно!! Помогите...! Найдите многочлен М и вычислите его значение пр?? х=-1,если М*(х+2)=х^3+2х^2+2х+4.
Ответить