Помогите сделать плиз!!!!!!
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Помогите сделать плиз!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8.1) ?2)!3). 10. ехал на лошади. у плакучей. соломе. с горячим. звенящем.
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