ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 1. Я с ребятами из соседн??й школы была в краеведческом музее. 2. Вишня и яблоня в нашем саду растут слишком близко друг от друга. 3. Молодёжь у нас грамотная. 4. Дуэт мос...

Русский язык

ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 1. Я с ребятами из соседн??й школы была в краеведческом музее. 2. Вишня и яблоня в нашем саду растут слишком близко друг от друга. 3. Молодёжь у нас грамотная. 4. Дуэт московских фигуристов выступает на чемпионате уверенно. 5. Часть материалов была выслана раньше.

Автор: Гость