ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 1. Я с ребятами из соседн??й школы была в краеведческом музее. 2. Вишня и яблоня в нашем саду растут слишком близко друг от друга. 3. Молодёжь у нас грамотная. 4. Дуэт мос...
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ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 1. Я с ребятами из соседн??й школы была в краеведческом музее. 2. Вишня и яблоня в нашем саду растут слишком близко друг от друга. 3. Молодёжь у нас грамотная. 4. Дуэт московских фигуристов выступает на чемпионате уверенно. 5. Часть материалов была выслана раньше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Я (что делала) была (с кем ? ) с ребятами 2)Вишни и яблони (что делают?) растут 3)Молодёжь(какая) грамотная 4)Дуэт ( что делает ) выступает Часть материалов ( что сделана ) была выслана 5) С 5 я не уверенна
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