Помогите сделать ) Задание легкое но мне в лом делать даю 30 балов
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Помогите сделать ) Задание легкое но мне в лом делать даю 30 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.is 2.are 3.are 4.was 5.were 6.is 7.were 8.will be 9.will be 10.were
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