?:8+39=46 пожалуйста помогите мне очень срочно

Математика
?:8+39=46 пожалуйста помогите мне очень срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
46-39*8,  то есть  56 вроде 56:8=7,  39+7=46.... да,  точно 56
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