?:8+39=46 пожалуйста помогите мне очень срочно
Математика
?:8+39=46 пожалуйста помогите мне очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
46-39*8, то есть 56 вроде 56:8=7, 39+7=46.... да, точно 56
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