СРОООООЧЧЧЧЧННННОООО! опадае осінне листя. воно пятипале. діти сміючись грають у квача. різниці у віці ніхто не помічае. матусі поглядуючи на них з ніжністю прогулюються осіннім сквером і збирають каштани. чуеться тихе зусередж...

Українська література

СРОООООЧЧЧЧЧННННОООО! опадае осінне листя. воно пятипале. діти сміючись грають у квача. різниці у віці ніхто не помічае. матусі поглядуючи на них з ніжністю прогулюються осіннім сквером і збирають каштани. чуеться тихе зусереджене бормотіння. старше покоління склонилися над гральною доскою. на лобах пролягла складка(не уверена что слово на украинском). шах і мат. прозорливий коник наздогнав короля. неподалік чутно здивовані голоси. на лавках художники пробували свої сили. портрети виходили чудові. дівчата дякували і з задоволенням дивилися на листки. в стороні автори вивішали на продаж пейзажі маслом. безкрайні простори води.взимку і влітку. зранку і звечора. у штиль і в бурю. трапляються у портрети. частіше жартівливі шарши. степенні прохожі не поспішаючи роздивляються картини.каштановий сквер чудове місце для прогулянок. Дописать епітети, порівняння, метафори, гіпербули....

Автор: Гость