Помогите решить Точки A и B делят окружность на дуги,градусные меры которых пропорциональны числам 6 и 9, AC-диаметр. Найти угла треугольника ABC

Геометрия

Помогите решить Точки A и B делят окружность на дуги,градусные меры которых пропорциональны числам 6 и 9, AC-диаметр. Найти угла треугольника ABC

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