В каком предложении есть составное именное сказуемое? 1 Один и тот же сон мне повторяться стал. 2 Все сходило ему с рук 3 А всё же давайте разберёмся сперва. 4 Теперь рассеяны сомнения
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В каком предложении есть составное именное сказуемое? 1 Один и тот же сон мне повторяться стал. 2 Все сходило ему с рук 3 А всё же давайте разберёмся сперва. 4 Теперь рассеяны сомнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В предложении2-сказуемое СХОДИЛО С РУК. именная часть-сущ.
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