В каком предложении есть составное именное сказуемое? 1 Один и тот же сон мне повторяться стал. 2 Все сходило ему с рук 3 А всё же давайте разберёмся сперва. 4 Теперь рассеяны сомнения

Русский язык

В каком предложении есть составное именное сказуемое? 1 Один и тот же сон мне повторяться стал. 2 Все сходило ему с рук 3 А всё же давайте разберёмся сперва. 4 Теперь рассеяны сомнения

Автор: Гость