При столкновении двух тележек массами m1=3 кг и m2=9 кг первая получила ускорение, р??вное 1,5 м/с2. Определите модуль ускорения второй тележки. А. 0,5 м/с2. Б. 2 м/с2. В. 1,5 м/с2.

Физика

При столкновении двух тележек массами m1=3 кг и m2=9 кг первая получила ускорение, р??вное 1,5 м/с2. Определите модуль ускорения второй тележки. А. 0,5 м/с2. Б. 2 м/с2. В. 1,5 м/с2.

Автор: Гость