При столкновении двух тележек массами m1=3 кг и m2=9 кг первая получила ускорение, р??вное 1,5 м/с2. Определите модуль ускорения второй тележки. А. 0,5 м/с2. Б. 2 м/с2. В. 1,5 м/с2.
Физика
При столкновении двух тележек массами m1=3 кг и m2=9 кг первая получила ускорение, р??вное 1,5 м/с2. Определите модуль ускорения второй тележки. А. 0,5 м/с2. Б. 2 м/с2. В. 1,5 м/с2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ускорение взаимодействующих тел обратно пропорционально их массам a1/a2=m2/m1 Отсюда: a1*m1=m2*a2 a2=a1*m1/m2 a2=1,5*3/9 a2=0,5 м/с^2
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