Привидите пример, когда моральный долг более выше, чем общественный долг
Обществознание
Привидите пример, когда моральный долг более выше, чем общественный долг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не огорчить маму и взять её с собой в кино, нежели не мешать просмотру кина людям
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